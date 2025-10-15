I tre Monet in casa Agnelli? Colpo di scena | uno solo è vero

Le Glaçon n. 2. Quelle pennellate inconfondibili, “ picchiettate ” coi toni freddi dei banchi di ghiaccio (appunto, le glaçon), un olio su tela, un Claude Monet del 1880: epperò anche un giallo, un po’ mistero, un po’ incognita, un po’ sospetto. Perché se il dipinto in questione è stato battuto all’asta da Sotheby’s nel 2013 per sedici milioni di euro, al momento è “conteso” da un po’ troppi contendenti. Da Lapo Elkann, tanto per cominciare, poi da sua madre Margherita Agnelli, ovviamente dal cliente (aninimo) che se l’è aggiudicato dodici anni fa e pure dalla procura di Roma che a questo punto vuole vederci chiaro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - I tre Monet in casa Agnelli? Colpo di scena: uno solo è vero

