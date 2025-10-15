I tre fratelli Ramponi diventati killer Senza soldi con debiti e ipoteche | sostenevano di essere perseguitati

Castel D’Azzano (Verona), 15 ottobre 2025 – Due episodi hanno segnato uno spartiacque nella vita di quella famiglia isolata dal mondo, rimasta prigioniera della sua rabbia e delle sue ossessioni, di una vita racchiusa fra il loro casolare nella località Le Forette e il vicino allevamento di mucche. Anni fa la morte dei genitori di Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi. Nel gennaio 2012 un incidente stradale che ha provocato il decesso di un camionista, Davide Meldo, che si era trovato davanti il trattore guidato da uno dei fratelli Ramponi, a luci spente e privo di lampeggianti: “Papà e mamma morirono dal dispiacere un paio di anni dopo – racconta la sorella, Valeria Meldo – era il secondo figlio che perdevano in un incidente”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I tre fratelli Ramponi diventati killer. Senza soldi, con debiti e ipoteche: sostenevano di essere perseguitati

