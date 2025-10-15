I tifosi del Panama sotto l’hotel dei calciatori del Suriname per non farli dormire | ma loro scendono in strada a ballare | Video

Un gruppo di tifosi del Panama è andato sotto l’hotel dei giocatori del Suriname, che avrebbero dovuto affrontare di lì a poche ore la nazionale panamense, per disturbarli con cori, fuochi d’artificio e musica a volume altissimo. Scene già viste più volte, anche tra squadre più “famose”, come per esempio – tra gli ultimi – i tifosi del Napoli contro il Cagliari in occasione della sfida decisiva per lo scudetto 202425. Questa volta, però, è successa una cosa mai vista. I calciatori del Suriname, anziché mostrarsi infastiditi, hanno risposto scendendo all’esterno dell’hotel in tuta di rappresentanza per cantare e ballare con i sostenitori del Panama, sorpresi dal loro atteggiamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

