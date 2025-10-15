I tifosi avversari li tengono svegli con musica e cori | loro scendono in strada e

I tifosi della Nazionale del Panama le provano tutte per deconcentrare gli avversari del Suriname prima della partita. L'ultima spiaggia? Togliere il sonno ai calciatori durante la notte con canti e balli. Ma la squadra pare gradire la parata: scende dall'hotel e si mette a ballare! Il risultato della partita? 1-1, palla al centro. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

