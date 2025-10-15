I supermercati Conad richiamano il mais per i popcorn | i quattro lotti interessati

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conad richiama quattro lotti di mais per popcorn da 400g a causa di possibile presenza di alcaloidi del tropano oltre i limiti di legge. I clienti possono riportare le confezioni in negozio per sostituzione o rimborso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

