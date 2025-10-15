" È la cosa più umiliante che abbia mai visto ". Jim Farley non è una persona qualunque. Per chi non lo conoscesse è l'amministratore delegato della Ford, e queste parole sono uscite dalla sua bocca appena rientrato in patria da un viaggio in Cina. Oltre la Muraglia, Farley ha visitato una serie di fabbriche ed è rimasto letteralmente sbalordito dalle innovazioni tecniche integrate nelle auto cinesi, dal software di guida autonoma al riconoscimento facciale. " Il costo e la qualità dei loro veicoli sono di gran lunga superiori a quelli che vedo in Occidente ", ha avvertito Farley a luglio. Un campanello d'allarme che sta iniziando, a torto o ragione, a preoccupare diversi governi europei, oltre agli Stati Uniti già coinvolti in una complicata guerra commerciale con Pechino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "I suoi robot terrorizzano l'Occidente": cosa succede in Cina