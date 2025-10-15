I soldi investiti non tornano mai l’ombra della truffa sui progetti del guru Preatoni
Idolatrato come un guru degli investimenti alternativi da chi ne subisce il fascino, Ernesto Preatoni non ha bisogno di grandi presentazioni per chi si occupa di soldi e finanza. Classe 1942, in pista da vari decenni, negli anni 80 si era messo in testa con la sua Parin Sim addirittura di scalare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Bussola e Lombardini: "I soldi spesi per scuole e giovani sono quelli meglio investiti" - facebook.com Vai su Facebook
I soldi investiti non tornano mai, l’ombra della truffa sui progetti del guru Preatoni - Una famiglia denuncia il finanziere Ernesto Preatoni per la mancata restituzione di 4,8 milioni di euro investiti in svariate attività a partire dal 2006 e mai restituiti ad oggi. Scrive milanotoday.it