I Sempio cacciano l' avvocato Lovati | La fiducia è finita

E Andrea Sempio revoca l'incarico all'avvocato Massimo Lovati. Dopo la bufera scatenata dalle ultime dichiarazioni del penalista, l'indagato per il delitto di Garlasco ha deciso di cambiare la sua strategia difensiva, annunciando il divorzio con l'avvocato che lo aveva assistito dall'inizio della sua vicenda giudiziaria, da quell'inchiesta del 2017 archiviata in tempi record che è costata all'ex procuratore aggiunto Mario Venditti un avviso di garanzia per corruzione in atti giudiziari, a fronte dell'appunto «Venditti gip archivia per 20.30. € euro» trovato in casa Sempio e per il fiume di denaro in contanti uscito dai conti dei genitori di Andrea in quel periodo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - I Sempio cacciano l'avvocato Lovati: "La fiducia è finita"

