I risultati della ricetta Trump | affossata la crescita globale

Gli effetti dei dazi, finora, sono stati minimi, ma qualcosa sta cambiando. E così è proprio sulla guerra commerciale che il Fondo monetario internazionale pone l'accento, sottolineando i pericoli derivanti dalle tariffe, a cui si aggiungono quelli riguardanti l'intelligenza artificiale. Per il momento vengono confermate le stime di crescita dell'economia globale, nonostante l'avvertimento sulle prospettive deboli: il Pil aumenterà del 3,2% nel 2025 e del 3,1% nel 2026, comunque in discesa rispetto al 3,3% dello scorso anno. Le stime sono leggermente migliori di quelle di luglio, ma al di sotto della media pre-pandemia (3,7%), oltre a essere peggiori rispetto a quelle di un anno fa, quando ancora non si parlava dei dazi di Donald Trump.

