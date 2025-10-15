I ragazzi di Labriola cercano l’impresa a Matelica | in palio c’è l’accesso alla semifinale

Osimana a caccia della semifinale in Coppa Italia Eccellenza. Impresa ardua, ma non impossibile per la formazione di Labriola che oggi nella gara di ritorno dovrà espugnare Matelica (ore 17:30) visto il ko per 0-1 all’andata. L’Osimana non si presenterà al completo: anche domenica a Tolentino ai box per infortunio Buonaventura, Severini e Mancini. Sempre oggi si giocheranno le altre gare di ritorno dei quarti di Coppa di Eccellenza. Nella Coppa Italia di Promozione invece in programma le gare di andata degli ottavi di finale (ritorno il 29 ottobre): derby tra Ostra e Biagio Nazzaro Chiaravalle e Castelfrettese-Vigor Castelfidardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

