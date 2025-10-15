I Promessi Sposi in 200 quadri | il capolavoro manzoniano diventano una grande mostra internazionale

Calolziocorte (Lecco), 15 ottobre 2025 – Rivoluzione culturale. Attraverso un viaggio artistico nel cuore del capolavoro manzoniano. È la mostra collettiva internazionale d’arte contemporanea “I promessi sposi”, curata dal critico e storico d’arte  Giorgio Grasso, che rende omaggio attraverso lo sguardo dell’arte contemporanea a una delle opere più amate della letteratura italiana. Presentata nella sede milanese del Parlamento europeo e inaugurata il 4 ottobre presso la Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello di Calolziocorte (Lecco), la mostra unisce duecento voci diverse in un unico, grande racconto visivo ispirato al capolavoro letterario per eccellenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

