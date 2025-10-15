I pro-Pal odiano e sporcano E io pago Roma devastata dalle scritte dei paladini di Hamas | già 100mila euro di danni

L’ultimo caso è quell’atto vandalico ai danni della sede di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale nel quartiere Africano. Nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 ottobre, i muri e la saracinesca sono stati imbrattati con scritte ed è stato anche appeso uno striscione: “Fratelli d’Israele – No Ddl 1627”. Ma scritte offensive e minacciose, anche contro Giorgia Meloni, ormai fanno parte dell’arredo urbano della Capitale. Pro Pal scatenati con scritte minacciose a Roma. Un reportage del “ Messaggero”, questa mattina, quantifica i danni per il ripristino dei muri e delle saracische imbrattate dalle scritte contro politici, poliziotti e inneggiante a Gaza e ad Hamas, in oltre 100mila euro, tutte a carico dei cittadini, ovviamente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

