I pro Pal mettono a ferro e fuoco Udine per Italia-Israele

Laverita.info | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontri con la polizia, pietra ferisce una giornalista di Rainews. Polemiche per le frasi dell’inviato Tg3. Gli azzurri vincono 3-0. 🔗 Leggi su Laverita.info

i pro pal mettono a ferro e fuoco udine per italia israele

© Laverita.info - I pro Pal mettono a ferro e fuoco Udine per Italia-Israele

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerno: il caos ProPal un copione scritto da Hamas per rendere simpatico l'islamismo radicale - Certo fanno incazzare i teppisti che sfruttando l’immagine dei bambini affamati di Gaza mettono a ferro e fuoco la stazione di Milano, bloccano ... Segnala iltempo.it

Manifestazioni Pro-Pal, Molteni: "Il diritto alla guerriglia urbana non è tollerato e non rimarrà impunito" - "Ero a Pisa ieri, dove i sedicenti manifestanti e pseudo finti pacifisti hanno occupato il rettorato e la stazione. Come scrive affaritaliani.it

I pro-Pal occupano il rettorato di Genova e mettono nel mirino il ministro Bernini - Pal di Cambiare Rotta Genova hanno occupato da questa mattina - Da ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Pro Pal Mettono Ferro