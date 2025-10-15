I primari in pensione Mario Lima | l’intelligenza artificiale non sostituirà i medici

Bologna, 15 ottobre 2025 – Sono diversi i primari di Unità operative o direttori di Dipartimenti, docenti universitari, veri e propri pilastri della medicina bolognese e non solo, che stanno lasciando l’incarico nella sanità pubblica, in quanto vanno in pensione. Tra questi ci sono i professori: Claudio Borghi, Mario Lima, Eugenio Brunocilla, Antonietta D’Errico, Gilberto Poggioli. Professionisti che non solo hanno segnato, e continuano a segnare, l’eccellenza della sanità pubblica sotto le Torri, ma portano la loro esperienza, ricerca e conoscenza in ambiti mondiali e, soprattutto, trasmettono il fondamentale know-how alle nuove generazione di medici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

