I presidi per la stomia non arrivano anziana costretta a usare sacchetti di plastica con lo scotch

Palermotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In pronto accomodo ha usato un sacchetto di plastica per alimenti, di quelli trasparenti e sottili usati comunemente per il freezer, fissato alla pelle con del nastro adesivo. È così che una paziente oncologica, una palermitana di 76 anni portatrice di stomia intestinale permanente, ha dovuto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

presidi stomia arrivano anzianaStomia: così Alessandro, 9 anni, riesce a vivere (e non, sopravvivere) con la «sua amica preziosa» - Nella Giornata mondiale dello stomizzato, il presidente FAIS Pier Raffaele Spena denuncia i problemi dei pazienti tr ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Presidi Stomia Arrivano Anziana