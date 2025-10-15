I presidi per la stomia non arrivano anziana costretta a usare sacchetti di plastica con lo scotch
In pronto accomodo ha usato un sacchetto di plastica per alimenti, di quelli trasparenti e sottili usati comunemente per il freezer, fissato alla pelle con del nastro adesivo. È così che una paziente oncologica, una palermitana di 76 anni portatrice di stomia intestinale permanente, ha dovuto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
