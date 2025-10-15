I precedenti L’ultima trasferta a Sansepolcro nel 2015 I bianconeri riuscirono a vincere in dieci

Tanti i precedenti tra Siena e Sansepolcro visto che le due società si sono incontrare diverse volte nella tra D e C2. I primi incroci sono addirittura datati 5354 e proseguono fino ad inizio anni ’80. Nell’alta Val Tiberina il bilancio è favorevole ai padroni di casa che in 11 occasioni hanno vinto 6 volte, con tre pareggi e due successi senesi. L’ultimo è però, oltre che relativamente recente, anche memorabile: era infatti il 26 aprile 2015 quando la formazione di Morgia vinse in casa dei biturgensi. La sfida dello stadio Buitoni è infatti di quelle che si dimenticano difficilmente: dopo un primo tempo equilibrato la Robur, capolista del campionato ma con il Poggibonsi in piena corsa, restò in dieci al 60’ per il doppio giallo al portiere Fontanelli che sostituiva l’infortunato Viola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

