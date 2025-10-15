I parcheggi nel mirino dei ladri | le immagini che indignano i foggiani delle auto rubate con la ' spintarella'

Una manciata di minuti. Tanto è bastato ai ladri che, nella giornata di ieri, lunedì 14 ottobre, hanno messo a segno un furto d'auto all'interno del parcheggio del Policlinico ‘Riuniti’ di Foggia. Un furto avvenuto in pieno giorno, in maniera sfrontata, senza il timore - come poi è effettivamente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

