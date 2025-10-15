I nuovi maxi bus elettrici da 130 posti che viaggiano anche in Brianza

Monzatoday.it | 15 ott 2025

Sono talmente grandi che in un’unica foto non ci stanno! Sono i nuovi autobus elettrici di Atm, chiamati “Solaris”, sono lunghi 18 metri, porteranno fino a 130 passeggeri e sono dotati di mirrorcam: un sistema di telecamere per camion che sostituisce gli specchi retrovisori tradizionali, offrendo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

