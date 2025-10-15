I nuovi maxi bus elettrici da 130 posti che viaggiano anche in Brianza
Sono talmente grandi che in un’unica foto non ci stanno! Sono i nuovi autobus elettrici di Atm, chiamati “Solaris”, sono lunghi 18 metri, porteranno fino a 130 passeggeri e sono dotati di mirrorcam: un sistema di telecamere per camion che sostituisce gli specchi retrovisori tradizionali, offrendo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
I primi nuovi bus elettrici da 18 metri sono entrati in servizio ieri sulle linee 165, 166, 727, 728 e 729. Ne arriveranno 105 entro il prossimo anno. Sono mezzi completamente accessibili e che possono trasportare fino a 130 passeggeri.
Montereale, nuovi letti elettrici per gli ospiti della RSA. Il personale, "Un ringraziamento alla Asl per l'ascolto e la vicinanza"
Bus, un plotone di 25 nuovi maxi elettrici - Trasporto pubblico sostenibile: a Firenze entrano in servizio 25 nuovi grandi bus di Autolinee Toscane completamente elettrici.
Mobilità elettrica in arrivo a Bari: aggiudicata la gara per 42 nuovi bus BRT - In arrivo mezzi elettrici con una capacità minima di 110 passeggeri, di cui 35 a sedere È stato pubblicato sull'Albo Pretorio
Amirante, nuovi bus elettrici TT passo avanti rinnovo flotte - "L'entrata in servizio dei 7 nuovi autobus elettrici di Trieste Trasporti segna un altro importante passo in avanti nell'ammodernamento delle flotte dei gestori del trasporto pubblico locale del