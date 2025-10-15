I minori entrano in carcere arrabbiati col mondo Nel podcast ‘Cattivi’ li abbiamo fatti parlare

Dal penale al sociale è stato lo slogan che ha accompagnato le battaglie politiche e sintetizzato l’approccio culturale della nostra associazione Antigone negli ultimi decenni. La reazione delle politiche penali deve lasciare il campo alla prevenzione delle politiche sociali, intese nella maniera più ampia e integrata possibile. Se davvero accadesse questo, il carcere si svuoterebbe dei grandi numeri che oggi lo gonfiano. Le carceri non recludono la grande criminalità bensì la grande marginalità, portatrice di ogni tipo di povertà – a cominciare da quella sanitaria – e di problema sociale. La prigione costituisce vergognosamente l’ultima frontiera del welfare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it