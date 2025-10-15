Apparentemente ruvido, ma con un grande cuore. L’improvvisa e prematura scomparsa di Andrea Pulidori ha gettato nello sconforto l’ambiente sportivo ferrarese e tutto il mondo della pallacanestro nazionale. Tante le reazioni e i messaggi di vicinanza alla famiglia, agli amici più stretti e a Ferrara Basket, sconvolta in tutte le sue componenti dopo la tragica notizia arrivata nelle prime ore del mattino. Si diceva che avesse un carattere burbero e scontroso, in realtà conoscendolo più a fondo se ne poteva apprezzare la generosità e la bontà d’animo, oltre che le competenze in ambito di palla a spicchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

I messaggi di Fabbri e dello sport cittadino