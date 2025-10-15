I Labubu sbarcano nel mondo delle carte collezionabili
Fanatics Collectibles annuncia le carte dei Labubu nate da una collaborazione esclusiva con The Monsters. 🔗 Leggi su Wired.it
