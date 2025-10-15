I giovani costruttori foggiani hanno un nuovo presidente | è Stefano Sebastiano

Nella riunione di oggi, mercoledì 15 ottobre, i componenti del consiglio direttivo dei giovani imprenditori edili di Ance Foggia, hanno nominato presidente del movimento Stefano Sebastiano. "Accolgo con estremo orgoglio ed entusiasmo l’incarico di presidenza dei giovani imprenditori edili di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

