I genitori sostengono che la loro figlia sia scomparsa da 27 anni ma grazie a una segnalazione la polizia la trova in casa loro | Malnutrita mai andata da un medico mai avuto documenti in condizioni di salute critiche

Hanno chiamato la polizia dopo avere sentito dei rumori che facevano pensare ad una lite provenire della casa dei vicini. Una volta arrivati, gli agenti hanno trovato in casa Mirella, una donna i cui genitori dichiaravano scomparsa a 15 anni, 27 anni fa, ma che invece si trovava in casa con loro in condizioni di grave malnutrizione. Siamo a?wi?toch?owice, a circa 290 chilometri da Varsavia. La notizia, oltre a People e diversi siti statunitensi, la dà il quotidiano Fakt. Il ritrovamento della 42enne risale allo scorso luglio ma la storia è stata resa nota solo nei giorni scorsi. Luiza, la vicina di casa che ha chiamato la polizia, a Fakt ha raccontato: “La donna era curva, con le braccia scheletriche, sembrava una vecchietta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

