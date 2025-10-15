I genitori sostengono che la loro figlia sia scomparsa da 27 anni ma grazie a una segnalazione la polizia la trova in casa loro | Malnutrita mai andata da un medico mai avuto documenti in condizioni di salute critiche
Hanno chiamato la polizia dopo avere sentito dei rumori che facevano pensare ad una lite provenire della casa dei vicini. Una volta arrivati, gli agenti hanno trovato in casa Mirella, una donna i cui genitori dichiaravano scomparsa a 15 anni, 27 anni fa, ma che invece si trovava in casa con loro in condizioni di grave malnutrizione. Siamo a?wi?toch?owice, a circa 290 chilometri da Varsavia. La notizia, oltre a People e diversi siti statunitensi, la dà il quotidiano Fakt. Il ritrovamento della 42enne risale allo scorso luglio ma la storia è stata resa nota solo nei giorni scorsi. Luiza, la vicina di casa che ha chiamato la polizia, a Fakt ha raccontato: “La donna era curva, con le braccia scheletriche, sembrava una vecchietta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Alcuni scatti dei nostri ragazzi impegnati oggi nel Torneo Futsal 13 Elite. Complimenti a tutti i nostri piccoli atleti, ai Mister Sem Baroni, Christian Marchesi, a tutti i dirigenti e tutti i genitori che ci sostengono sempre con il loro caloroso affetto. Oggi vince lo sport - facebook.com Vai su Facebook
Le 6 frasi insospettabili che reprimono i sentimenti dei figli, ma che i genitori continuano a dire - In un post diventato virale, la terapista infantile Kelsey Mora ricorda quanto sia importante per i bambini sentirsi “visti e ascoltati” ... Riporta fanpage.it
Litigi e conflitti con i figli: Daniele Novara risponde alle domande dei genitori - Litigi e conflitti con i figli: come gestirli con consapevolezza senza sensi di colpa. Segnala nostrofiglio.it
Genitori e figli, la strategia per combattere l’ansia - La salute mentale degli adolescenti di oggi è in pericolo: ma anche i genitori non sono da meno. Da repubblica.it