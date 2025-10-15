I fratelli Ramponi le firme false sul mutuo e il gas come difesa per lo sfratto | cosa c’è dietro la strage dei carabinieri

Tre fratelli isolati del mondo, senza luce né gas, aggrappati al loro terreno e a quel casolare, che un mutuo gli stava portando via, secondo loro in modo "fraudolento". Un braccio di ferro con le autorità che ha spinto Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi a far saltare in aria tutto per resistere. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

Chi sono i fratelli che hanno causato esplosione uccidendo 3 carabinieri nel veronese? Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi sono agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari. Già nel 2024 si erano opposti all'arrivo dell'ufficiale giudiziario aprend - facebook.com Vai su Facebook

Chi sono i fratelli Ramponi, che hanno fatto esplodere il casolare uccidendo 3 carabinieri |?Il governo: lutto nazionale e funerali di Stato - X Vai su X

I fratelli Ramponi, il frutteto, il mutuo, la firma falsa: cosa c’è dietro la strage dei carabinieri di Castel D’Azzano - Il prestito per l'azienda agricola, le minacce e le bombole del gas ... Scrive msn.com

Le paranoie dei Ramponi. Il mutuo falso e l'avviso: "Faremo saltare tutto" - I debiti e l'incidente mortale causato da uno di loro anni fa Chi sono i fratelli Ramponi? msn.com scrive

I fratelli Ramponi: «Abbiamo riempito tutta la casa di gas». Le minacce nel video, la vita isolata - Mio fratello ha avuto un pignoramento ingiusto, hanno portato via tutta la nostra azienda agricola e adesso vogliono la casa. Scrive corrieredelveneto.corriere.it