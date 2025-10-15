I fratelli Ramponi il frutteto il mutuo la firma falsa | cosa c’è dietro la strage dei carabinieri di Castel D’Azzano

Dietro la strage di carabinieri in via San Martino 22 a Castel D’Azzano c’è un frutteto. Mentre i fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi si sentivano vittime di un’ingiustizia. E vessati da creditori, banche e tribunali. Per questo hanno trasformato la casa colonica in cui vivevano da sempre ed ereditata dai genitori in una bomba. Tutti e tre non sposati e senza figli, da due anni attendevano lo sgombero. La casa era stata pignorata, poi era cominciata la procedura esecutiva che avrebbe dovuto concludersi con l’asta di vendita. E invece grazie alle bombole del gas e alle molotov si è trasformata in tragedia. 🔗 Leggi su Open.online

