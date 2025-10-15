I fratelli Ramponi accusati di strage La crisi iniziata 10 anni prima con un incidente mortale col trattore e i guai con l’assicurazione
Sono accusati di strage i fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi che ieri, alle 3.15 di mattina di martedì 14 ottobre, hanno fatto esplodere il loro casale di Castel D’Azzano, in provincia di Verona. La deflagrazione, causata da una scintilla all’interno di un soppalco saturato di gas, è avvenuta durante un’operazione di sfratto e ha ucciso tre carabinieri ferendo altri 25 uomini tra militari, poliziotti e vigili del fuoco. La nuova ipotesi di reato è stata formulata dal procuratore di Verona, Raffaele Tito, dopo un giorno intero di valutazioni e aggrava ulteriormente la posizione dei tre sessantenni, su cui finora pendeva l’ipotesi di omicidio volontario plurimo con l’aggravante della premeditazione. 🔗 Leggi su Open.online
