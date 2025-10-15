I finalisti del Golden Boy 2025 svelati a Genova

La Badia di Sant’Andrea, sulla collina degli Erzelli di Genova, ha ospitato questa sera la cerimonia di presentazione dei 25 finalisti dell’European Golden Boy – Absolute Best 2025, il premio di Tuttosport che incorona ogni anno il miglior calciatore Under 21 d’Europa.Un luogo simbolico, il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

