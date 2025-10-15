I film da non perdere alla Festa del Cinema di Roma 2025 | ecco la guida completa alla rassegna

Dal 15 al 26 ottobre 2025, l’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone torna a ospitare la Festa del Cinema di Roma, giunta alla sua ventesima edizione. Un evento che trasforma la Capitale nella capitale mondiale della settima arte, con anteprime internazionali, ospiti di fama e incontri aperti al pubblico. Quest’anno il red carpet sarà più lungo che mai e, come confermato sul sito ufficiale romacinemafest.it, vedrà la partecipazione di registi e attori da tutto il mondo. Le novità dell’edizione 2025. L’edizione 2025 segna un nuovo passo per la Festa: le sezioni si rinnovano, mantenendo il focus sulla varietà e sulla contaminazione dei linguaggi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - I film da non perdere alla Festa del Cinema di Roma 2025: ecco la guida completa alla rassegna

Contenuti che potrebbero interessarti

Un film toccante su solitudine e amore da non perdere! - facebook.com Vai su Facebook

Guida alla “Festa del Cinema di Roma 2025”: i film, il programma, gli ospiti, cosa non perdere - C ome ogni ottobre la capitale torna a essere la Hollywood sul Tevere con la Festa del Cinema di Roma (l’edizione 2025 va in scena dal 15 al 26 ottobre ). Scrive iodonna.it

Festa del cinema di Roma 2025, 10 film da vedere e perché - Con Caleb Landry Jones novello vampiro innamorato e Paul Mescal giovane Shakespeare ... Segnala iconmagazine.it

Festa del Cinema di Roma 2025, date, programma e super star - Il programma, i film in concorso e i grandi ospiti internazionali della Festa del Cinema di Roma, dal 15 al 26 ottobre 2025 ... Segnala dilei.it