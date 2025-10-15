I fedelissimi di Vannacci in Parlamento meditano l' uscita dalla Lega

Gli hanno fatto credere che fosse il generale della Lega, ma è pronto a fare il leader del gruppo misto. Si prepara la Vannaci exit e il primo a sorriderne sarebbe Salvini. In Cala. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I fedelissimi di Vannacci in Parlamento meditano l'uscita dalla Lega

Altre letture consigliate

Gli uomini del generale Roberto Vannacci stanno scalando la Lega. Tra candidati e fedelissimi in ruoli strategici, i team del movimento “Il Mondo al Contrario” stanno guadagnando potere e influenza. - X Vai su X

Citofonare Roberto Vannacci è il messaggio che manda la vecchia guardia della Lega Toscana all’indomani delle elezioni regionali che hanno visto la Lega piombare al 4,38%. «Sentite Vannacci» risponde l’eurodeputata Susanna Ceccardi alla richiesta di u - facebook.com Vai su Facebook

I fedelissimi di Vannacci in Parlamento meditano l'uscita dalla Lega - Intanto gli onorevoli a lui vicini e i suoi team sparsi in tutta Italia pensano alla Vannacci exit e rivend ... ilfoglio.it scrive

Vannacci: "Sfiducerò von der Leyen con la Sinistra al Parlamento europeo" - Il generale nazionale, eurodeputato, vicesegretario della Lega non tentenna: “Frau Von der Leyen va sfiduciata”, dice al Foglio a poche ore dal discorso sullo stato dell’Unione della presidente della ... Riporta ilfoglio.it

Le voci dal palazzo, Schlein: “La premier non viene in Parlamento ma va a Domenica In”. Meloni: “Polemica sul nulla”. Vannacci: “Lo straniero ci ha già invaso ... - Stretti stretti tra Pontida e l’apparizione di Giorgia Meloni a Domenica In, nel palazzaccio della politica si continua a litigare tra maggioranza e opposizioni. Si legge su blitzquotidiano.it