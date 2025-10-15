I disconnessi il nuovo libro di Davide Ficarra

Comincia venerdì 17 ottobre alle 18,30 con "I Disconnessi " di Davide Ficarra, Arkadia Editore, presentato dallo scrittore Mario Valentini e dalla curatrice editoriale Mariela Peritore Fabbri, la nuova rassegna letteraria del Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo. Si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

