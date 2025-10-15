I Disco Club Paradiso duettano con Vybes nel brano Walking Dead

I Disco Club Paradiso tornano con Walking Dead, il primo featuring della loro carriera, realizzato in collaborazione con Vybes. I Disco Club Paradiso tornano il 17 ottobre con Walking Dead (Artist First), il nuovo singolo che segna una tappa importante nel percorso della band: si tratta infatti del primo featuring della loro carriera, realizzato in collaborazione con il giovane artista Vybes. Il brano si inserisce nel solco della cifra stilistica del gruppo: uno sguardo originale, ironico ma profondo, capace di trasformare immaginari collettivi in racconti emotivi. Walking Dead nasce dal desiderio di parlare d’amore da una prospettiva insolita: quella di un mondo post-apocalittico invaso dagli zombie. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - I Disco Club Paradiso duettano con Vybes nel brano Walking Dead

