I dieci anni del Crazy Cat Cafè | Milano è gattofila e open mind Qui i padroni di casa sono sempre i gatti 4 Ristoranti? Lo rifarei ma che tensione
Milano, 15 ottobre 2025 - Dieci anni fa il Crazy Cat Cafè era in nuce, il locale ancora pieno di scatoloni da sistemare per dare vita al primo Neko Cafè della città (e non solo). Da allora è passato un decennio, dalla Milano di Expo siamo passati alla Milano delle Olimpiadi e la stessa via Napo Torriani ha cambiato volto. “All’inizio c’erano pochi locali, praticamente solo noi – ricorda Alba Galtieri, la titolare del Crazy Cat Cafè -. Ora c’è un gran via vai”. Dieci anni intensi e non sempre facili (il locale ha resistito alla pandemia), in equilibrio tra voglia di innovarsi e il desiderio di rimanere centrati sul progetto iniziale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
