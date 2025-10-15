I debiti dei fratelli Ramponi e la casa all’asta questo mese | cosa c'è dietro la strage di Castel D’Azzano

I tre fratelli, che hanno fatto esplodere la loro abitazione in via San Martino 22 a Castel D’Azzano causando la morte di tre carabinieri, rischiano l'accusa di strage con l'aggravante della premeditazione. Questo mese la casa doveva essere venduta all'asta: ecco perché i tre arrestati hanno fatto scattare la denotazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

I debiti, lo sfratto, la strage. La guerra allo Stato dei fratelli Ramponi - X Vai su X

“Il Bilancio consolidato 2024 del Comune di Alessandria – spiega Emanuele Locci, Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia - fotografa una situazione di grande difficoltà: conti in rosso, debiti ancora molto alti e partecipate dove il risultato viene cosmetizzato co - facebook.com Vai su Facebook

Esplosione uccide tre carabinieri, la strage della follia orchestrata dai fratelli Ramponi: orfani e isolati. L'incidente mortale e il tracollo con il debito - Una fattoria con una quarantina di mucche, i campi coltivati con ortaggi intorno e al centro la casa in cui erano cresciuti i tre fratelli. ilgazzettino.it scrive

I debiti, lo sfratto, la strage. La guerra allo Stato dei fratelli Ramponi - Le vicissitudini sul bene espropriato anche per pubblica utilità. Lo riporta editorialedomani.it

Esplosione uccide tre carabinieri, la strage della follia orchestrata dai fratelli Ramponi: orfani, isolati e il tracollo con il debito - Una fattoria con una quarantina di mucche, i campi coltivati con ortaggi intorno e al centro la casa in cui erano cresciuti i tre fratelli. Come scrive ilmattino.it