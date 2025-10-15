I-Days 2026 | ecco i primi nomi della line-up

Prende sempre più forma l’edizione 2026 degli I-Days, festival musicale che ogni anno porta a Milano alcuni fra i nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Dopo i System of a Down, che si esibiranno il 6 luglio all’Ippodromo Snai La Maura nove anni dopo il loro ultimo concerto in Italia, gli organizzatori hanno annunciato anche i primi artisti che suoneranno all’ Ippodromo Snai San Siro. Il 3 luglio infatti sarà il turno dei Florence and the Machine. La band britannica capitanata da Florence Welch presenterà dal vivo il nuovo disco, Everybody Scream, la cui uscita è attesa per il 31 ottobre 2025, il giorno di Halloween. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - I-Days 2026: ecco i primi nomi della line-up

