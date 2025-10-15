I crampi? È stato un errore mio credo siano dovuti a un fattore mentale | Sinner stupisce tutti e spiega così il suo ritiro a Shanghai

È il giorno del ritorno in campo di Jannik Sinner dopo il ritiro a Shanghai di dieci giorni fa. L’azzurro giocherà al Six Kings Slam, in Arabia Saudita, nel torneo più ricco al mondo, con 6 milioni di montepremi per il vincitore, dove ha già vinto nel 2024 alla prima edizione. Si tratta di un torneo d’esibizione, quindi non valido ai fini della classifica Atp. Arrivato in Arabia negli scorsi giorni, Sinner è tornato sul ritiro nel Masters 1000 cinese nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell’esordio contro Tsitsipas: “I crampi? Credo fossero dovuti a un fattore mentale, non sono stato perfetto in quell’occasione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I crampi? È stato un errore mio, credo siano dovuti a un fattore mentale”: Sinner stupisce tutti e spiega così il suo ritiro a Shanghai

News recenti che potrebbero piacerti

"I crampi a Shanghai? Credo siano dovuti a un fattore mentale: non sono stato perfetto da quel punto di vista e ne ho parlato anche col mio team. Adesso comunque è tutto ok. L'errore è stato mio, ma s'impara da queste cose. Poi il caldo e l'umidità mi hanno tir - X Vai su X

Sinner e i crampi a Shanghai Jannik Sinner è stato costretto al ritiro per crampi durante il torneo di Shanghai, disputato in condizioni climatiche estreme — oltre 30°C e umidità fino al 90%! Il Prof. Andrea Bernetti, segretario generale Simfer, spiega ad A - facebook.com Vai su Facebook

Sinner e il ritiro per crampi, errore del team? Il medico: «Necessario stabilire protocollo dietetico corrispondente alla perdita di sudore» - Il fuoriclasse azzurro non è stato l'unico a cedere alle condizioni climatiche e di orari che ... Come scrive msn.com

Sinner e i crampi a Shanghai, medico-fisiatra: "Cosa fare per prevenirli" - Jannik Sinner sì è ritirato dal torneo di Shanghai a causa di crampi . Secondo notizie.tiscali.it

Sinner e il ritiro per crampi, errore del team? Il fisiatra: «Necessario stabilire protocollo dietetico corrispondente alla perdita di sudore» - Il fuoriclasse azzurro non è stato l'unico a cadere alle condizioni climatiche e di orari che ... Lo riporta msn.com