I cibi ultraprocessati come il fumo l’allarme dello studio | Vedremo i veri effetti tra anni
Merendine, snack, affettati e bibite: i cibi ultraprocessati sono sempre più presenti nella nostra alimentazione, nonostante le numerose prove dei loro effetti negativi sulla salute. Un nuovo studio lancia l'allarme: "Come accaduto con il fumo, l’azione concreta potrebbe richiedere tempo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
