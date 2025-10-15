I cibi ultraprocessati come il fumo l’allarme dello studio | Vedremo i veri effetti tra anni

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Merendine, snack, affettati e bibite: i cibi ultraprocessati sono sempre più presenti nella nostra alimentazione, nonostante le numerose prove dei loro effetti negativi sulla salute. Un nuovo studio lancia l'allarme: "Come accaduto con il fumo, l’azione concreta potrebbe richiedere tempo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

cibi ultraprocessati fumo l8217allarmeI cibi ultraprocessati come il fumo, l’allarme dello studio: “Vedremo i veri effetti tra anni” - E proprio come il fumo, i cui effetti sulla nostra salute sono emersi soltanto dopo anni dalla sua diffusione, anche i cibi ultraprocessati potrebbero rappresentare una grave minaccia, anche peggiore ... Scrive fanpage.it

Cibi ‘zero carb’: la nuova frontiera delle diete superproteiche - "Nella maggior parte dei casi si tratta di cibi ultraprocessati, cibi pieni di additivi aggiunti per renderli molto gustosi e per farli durare più a lungo. Secondo repubblica.it

Cibi ultraprocessati, la stretta USA. Per realizzare il Make America Healthy Again «c'è bisogno di uno standard federale» - «Stanno alimentando un'epidemia di malattie croniche», dice il segretario del Dipartimento Salute e Servizi umani Robert F. Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Cibi Ultraprocessati Fumo L8217allarme