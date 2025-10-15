I chewing gum di 6000 anni fa ci rivelano molte informazioni preziose sulla vita quotidiana di uomini e donne del neolitico
L'analisi genetica è stata fatta sul catrame di betulla, che veniva usato anche per riparare gli oggetti. 🔗 Leggi su Wired.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nuove Collezioni Autunno-Inverno per Bambini e Ragazzi! Top Center, Trento Scopri le ultime tendenze per bambini e ragazzi da 0 a 16 anni! Abbiamo tutto quello che serve per affrontare l’inverno con stile: Morbidi giacche e piumini Calde s - facebook.com Vai su Facebook
Chewing gum, i benefici della gomma da masticare per l’igiene orale: quando usarla - Da simbolo “made in USA” a concentrato di benefici nella quotidianità, per garantire la pulizia di bocca e denti anche fuori casa. Come scrive dilei.it
La gomma da masticare compie 150 anni: ma presto potrebbe non piacere più - La gomma da masticare, però, ha più di un secolo di vita e oggi compie 150 anni. Scrive ilmattino.it
Il chewing gum compie 150 anni ma le sue origini sono molto più antiche - Venne brevettata, perlomeno la versione più simile a quella che conosciamo oggi, nel 1869 dal dentista statunitense ... Secondo greenme.it