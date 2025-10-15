I Cdr Rai chiedono all’azienda di prendere posizione su Boccia

Con una nota congiunta, i Cdr delle testate della Rai hanno chiesto all’azienda di prendere posizione sulla polemica in merito alle parole di Incoronata Boccia. Quest’ultima, direttrice dell’Ufficio Stampa della tv di Stato, al convegno Cnel ha affermato: ««Non esiste una sola prova che l’esercito israeliano abbia mitragliato civili inermi. Vergogna per il suicidio del giornalismo. Ad Hamas dovrebbero dare l’Oscar per la miglior regia». Parole che hanno generato polemiche e indignazione, anche all’interno delle redazioni. I Cdr quindi hanno chiesto alla Rai di prendere posizione. Cdr Rai all’attacco. 🔗 Leggi su Lettera43.it

