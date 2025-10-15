I carabinieri uccisi in Veneto Lacrime per il brigadiere Daprà
Il dolore e il cordoglio per la tragica esplosione nel Veronese, costata la vita a tre carabinieri, tocca da vicino anche Pavia. Era infatti cresciuto in città, fino all’arruolamento nel 1988, Valerio Daprà, brigadiere capo con qualifica speciale, morto a 56 anni nel casolare a Castel D’Azzano fatto esplodere durante uno sgombero. La sua famiglia, originaria di Vicobarone nel Piacentino, vive ancora a Pavia, con il padre di 82 anni rimasto vedovo da pochi anni, zii e numerosi cugini di primo e secondo grado, con cui i rapporti sono sempre rimasti saldi negli anni, nonostante il lavoro lo avesse portato altrove. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Tre carabinieri uccisi e numerosi feriti nell'esplosione di un casolare nel Veronese, il cordoglio del ministro della Difesa #Crosetto che racconta: "Uno dei feriti mi ha detto: 'Siamo #carabinieri , sappiamo anche di dover rischiare'. Questi sono i Carabinieri. Rico - facebook.com Vai su Facebook
