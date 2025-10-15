I carabinieri restituiscono due dipinti rubati nel 1999 da chiesa di San Biagio a Todi

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona hanno consegnato al parroco della chiesa di San Biagio di Todi due dipinti, olio su tela, raffiguranti rispettivamente “San Biagio” e “Santa Lucia”, delle dimensioni rispettivamente di cm 70 x 46 e 72 x 50, rubati l’11 settembre 1999. 🔗 Leggi su Parmatoday.it