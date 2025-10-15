I carabinieri restituiscono due dipinti rubati nel 1999 da chiesa di San Biagio a Todi
I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona hanno consegnato al parroco della chiesa di San Biagio di Todi due dipinti, olio su tela, raffiguranti rispettivamente “San Biagio” e “Santa Lucia”, delle dimensioni rispettivamente di cm 70 x 46 e 72 x 50, rubati l’11 settembre 1999. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
I Carabinieri TPC di Ancona restituiscono due dipinti rubati nel 1999 I due dipinti raffiguranti “San Biagio” e “Santa Lucia”, trafugati dalla Chiesa di San Biagio di Todi (PG), sono stati consegnati al Parroco di tale... https://www.marchenews24.it/carabinieri-tpc-a - facebook.com Vai su Facebook
Dipinti rubati, i carabinieri li trovano da un mercante pesarese e li restituiscono alla chiesa - X Vai su X
I carabinieri restituiscono due dipinti rubati nel 1999 da chiesa di San Biagio a Todi - Le indagini erano cominciate durante il 'Mercante in fiera' a Parma da parte dei militari del nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale ... Da parmatoday.it
I carabinieri Tpc restituiscono due dipinti a Todi - I carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale di Ancona hanno consegnato al parroco della chiesa di San Biagio, a Todi, due dipinti, olio su tela, raffiguranti rispettivamente "San Biagio" e "S ... Riporta ansa.it
I carabinieri restituiscono due dipinti rubati a Todi - Le opere raffiguranti “San Biagio” e “Santa Lucia” sono tornate nella loro chiesa . Segnala msn.com