I carabinieri restituiscono due dipinti rubati nel 1999 da chiesa di San Biagio a Todi

Parmatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona hanno consegnato al parroco della chiesa di San Biagio di Todi due dipinti, olio su tela, raffiguranti rispettivamente “San Biagio” e “Santa Lucia”, delle dimensioni rispettivamente di cm 70 x 46 e 72 x 50, rubati l’11 settembre 1999. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

