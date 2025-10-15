Paesaggio con figure e temporale sullo sfondo (1899) di Lorenzo Delleani torna alla Gam di Torino. Qui era stata rubata insieme ad altre tele negli anni Ottanta. Dopo oltre quarant’anni a restituirla sono stati i carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Monza, incrociando i dati del database che contiene 1,2 milioni . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - I carabinieri restituiscono alla Gam una tela di Delleani sparita 40 anni fa