I carabinieri restituiscono alla Gam una tela di Delleani sparita 40 anni fa

Lidentita.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paesaggio con figure e temporale sullo sfondo (1899) di Lorenzo Delleani  torna alla Gam di Torino. Qui era stata rubata insieme ad altre tele negli anni Ottanta. Dopo oltre quarant’anni a restituirla sono stati i carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Monza, incrociando i dati del database che contiene 1,2 milioni . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

i carabinieri restituiscono alla gam una tela di delleani sparita 40 anni fa

© Lidentita.it - I carabinieri restituiscono alla Gam una tela di Delleani sparita 40 anni fa

Argomenti simili trattati di recente

carabinieri restituiscono gam telaTorino, quadro rubato viene restituito alla Gam 43 anni dopo: «Era stato utilizzato per pagare l’installazione di un antifurto» - L’opera di Lorenzo Delleani era stata sottratta nel 1982, i carabinieri l’hanno rintracciata in una casa d’aste bresciana ... Lo riporta torino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Carabinieri Restituiscono Gam Tela