I carabinieri restituiscono alla Gam una tela di Delleani sparita 40 anni fa
Paesaggio con figure e temporale sullo sfondo (1899) di Lorenzo Delleani torna alla Gam di Torino. Qui era stata rubata insieme ad altre tele negli anni Ottanta. Dopo oltre quarant'anni a restituirla sono stati i carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Monza, incrociando i dati del database che contiene 1,2 milioni
