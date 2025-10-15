I carabinieri morti e la vergogna di questi rompiPal L' editoriale di Cerno
Non c'erano dubbi che l'unico obiettivo di questi drappelli di rompiPal, ai quali della Palestina non frega nulla, è fare casino perfino nel giorno del lutto per i tre carabinieri morti e i 17 feriti dell'esplosione di Verona. Mentre Trump prova a fare la pace le vedove inconsolabili della Flotilla inutile e dei proclami filo islamisti e antisemiti con cui si cerca spazio nel dibattito riprovano ad accendere la guerriglia nelle nostre piazze. Il sogno di vedere uno stadio con le bandiere di Israele e Palestina, Italia e Stati Uniti ce l'hanno solo gli utopisti della democrazia. I due popoli e due Stati non interessano nè ad Hamas nè ai suoi supporter qui in Occidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it
