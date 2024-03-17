Paolini, doppio colpo: travolge Kudermetova, le Finals sempre più ...Rimontona Vlahovic. Dopo il gol in nazionale Dusan vuole riprendersi ...Ammoniaca dal laboratorio, studenti intossicati a PescaraCalciomercato Inter, 2 anni fa il colpo Retegui solo sfiorato: i ...Ultimissime Inter LIVE: bilancio record, la rincorsa di Lautaro verso ...Vlahovic Juventus, quale futuro per il centravanti serbo? Rinnovo, ...Paolini avanza ai quarti di Ningbo: battuta KudermetovaManovra 2026, da taglio Irpef a pensioni: cosa prevede il DpbTeatro Impiria in scena al Modus con "L’aquila a due teste" di Jean ...“Castelnuovo scrive”: il primo salone del libro castelnoveseDal Malignani all’Esercito: la corsia preferenziale per volare altoIl robot per asportare il polmone con due adenocarcinomi: "Un ...Terni, muore dopo otto mesi dall’incidente in via Narni: addio a ...Ora la Fiera decolla nello spazio con Bex, debutta un nuovo evento ...Simone Imola candidato sindaco a Riccione? Fratelli d'Italia: "Voci ...Volley, una sconfitta che fa crescere: buone sensazioni per l’Omag-Mt ...Sciopero nazionale dei servizi ambientali: si fermano anche i ...La mostra “Vista Muro” di Luigi Ottani al Centro Culturale Civica 15aGoldoni, sabato 18 ottobre la prima assoluta dello spettacolo "Canti ...Teatro Vertigo, sabato 18 ottobre lo spettacolo "Appesi a un filo"Lezioni di cinema, sabato 18 ottobre il primo appuntamento al Museo ..."Concreto pericolo per la salute", il Comune dispone la chiusura ...Al Marconi scatta il protocollo per le maxi emergenze, allestito ...Raccolta rifiuti, Ambiente: "Serie difficoltà nel garantire i servizi ...Bimba investita accidentalmente dall’auto della madre: è in prognosi ...Furti negli appartamenti e nelle auto, Torricella (Pd): "Necessario ...Presentazione della raccolta poetica “Tra cielo e terra” di Mario ...La chiamata di Esselunga: 30 assunzioni per negozi e bar"Ancora aumenti ma servizi sempre più inadeguati": Carrieri (Lega) ...La festa di compleanno finisce a bottigliate, picchiato il ...L’Arma dei Carabinieri dona i numeri speciali della “Rassegna” alle ...Grande Fratello 2025, Ivana Castorina racconta il suo percorso di ...The Deep Dark: un inquietante horror ambientato nelle viscere della ...Liceo Marconi evacuato a Pescara, diversi intossicati da una sostanza ...Giallo sulla morte di Luigi Cena a Capena, si indaga sul movente: non ...Capocantiere perde il Rolex nel cemento e chiede risarcimento, il ...Gennaro Sangiuliano capolista di Fdi in Campania, è tutto pronto. Ma ...Pronostico Brighton-Newcastle: la difesa fa la differenzaContinuano le ricerche della signora Giuseppina, 67 anni. E’ malata ...Giroud: “Vi racconto un retroscena sul mio arrivo al Milan. Io e Ibra ...Kim Kardashian sfida i tabù: Skims lancia i tanga con (finti) peli ...Maxi sequestro di droga alla dogana di Como BrogedaJasmine Paolini valica l’ostacolo Kurdermetova e accede ai quarti a ...Sulle tracce del Romanino: un festival tra l’arte e i territori di ...Mio fratello ha 250 cravatteCittà della Scienza lancia i weekend di Luca Giordano: un progetto ...Arachnida, il mondo affascinante di ragni e scorpioni a Città della ...Premio Giuseppe Taliercio alle migliori tesi sul management: ...Cattedrali urbane, l’intimità della città nello sguardo di Anna RosatiHouse music, al Rama Beach Cafè maxi evento degli Angels of Love in ...Fao, Mattarella: inaccettabili carestie e sperequazioni su ciboCinema, Vanessa Redgrave premiata al 43esimo Torino Film FestivalFs alla Festa del Cinema di Roma con l’installazione “Pensiero ...Estrazione Million Day di oggi, 16 ottobre 2025: i numeri vincenti di ...Dalla Manovra una brutta notizia: sfumano il bonus da 100 € e la ...Ragazzo sorpreso in una sala giochi, sanzionato il titolareCarabinieri aggrediti a Palermo durante una perquisizione: cinque ..."Meloni solo una cortigiana". Landini insulta la premier: Floris ...Zirkzee insoddisfatto al Manchester United: occasione in Italia dopo ...Rrahmani: «Noi difensori siamo soldati del mister. Quando guardo le ...“Vede qualcuno aprire i pacchi o appeso ai lampadari? Questo non è un ...“Le bottiglie sequestrate hanno un valore di oltre 900mila euro”: ...Pescara, liceo Marconi evacuato: diversi intossicati per sostanza ...Sky Sport Motori Weekend (16 - 19 Ottobre) F1 Stati Uniti e MotoGP ...Forum dello shipping, seconda giornata tra intelligenza artificiale e ...Mattarella alla Fao: "Inaccettabili sperequazioni e regresso del ...Al Ghetto di Roma il ricordo della deportazione del 1943Sanremo 2026, tra i Big in gara anche due ex allievi della 24esima ...Un giornale unico al mondoIl Movimento Consumatori di Arezzo soddisfatto per il risultato ...Trofeo della Lana, tradizionale appuntamento alle PavoniereTrofeo 5 Frantoi, la corsa di Valenzatico alla 46esima edizioneGrandi novità per la 17esima Stramontelupo, si corre domenicaForza Italia Fiumicino: congresso comunale per eleggere il nuovo ...Ostia, 20enne accoltellato dopo una lite: è graveFAO, World Food Forum: strade chiuse e viabilità a RomaGiallo nella Lazio Femminile, Nicole Vernis è irreperibile da una ...Controlli a tappeto a Fuorigrotta: minorenne sorpreso alle slot, un ...Faraoni ricorda il suo esordio in Champions con l’Inter: «Mi ...Reggio Emilia, malore fatale in Comune: muore dipendente di 48 anniSix Kings Slam 2025, oggi Sinner-Djokovic: orari e dove vederlo in tvFabio Limonta, morto improvvisamente a 63 anni il veterinario di ...A Proceno due concerti di musica classica nel palazzo Guido Ascanio ...Reforum, a Udine si discute del futuro immobiliareGuardia di finanza, eseguiti due arresti ai valichi confinari"Tajani spinga su nomina presidente dell'authority portuale di ...Salerno, espulso cittadino marocchino: la Polizia esegue il rimpatrioSalerno Pulita aderisce allo sciopero nazionale del comparto ...Regionali, Cirielli a De Luca: "Dove sono finiti i fondi Fesr?""Anziano bloccato da tre giorni su una barella al “Ruggi": la ...Torna Como Fun, due giorni dedicati al fumetto, al gioco e alla ...Nel Comasco la nuova caserma dei vigili del fuoco: bando da 5,3 ...Alla scoperta dei tesori nascosti del contado di Porta Eburnea: un ...Progetto scuola Conad, al centro clima e sostenibilità ambientaleL'eccellenza della diagnostica veterinaria a Palermo: Sidilv e Izs ...A Città della Scienza, i Weekend di Luca Giordano: al via un nuovo ...Brucia nella notte il noto panificio, non si esclude la pista dolosaCorruzione, Enrico Tiero in tribunale per l’interrogatorioGalleria della Borsa, principio di incendio nello scantinato: ...Studenti liguri a lezione di primo soccorsoPrima assoluta per “Fumetti in Villa”: due giorni con grandi ospiti a ...Una via per le vittime della Palestina nel municipio bassa ValbisagnoMarassi: detenuto cerca di incendiare la cella, poi ferisce otto ...Tullio Solenghi torna al Teatro Govi: è il Capitano Bevilacqua in ...56^ Sagra della Castagna a cura del Gruppo Alpini Cicagna con musica ...Spaccio e rapine, i carabinieri arrestano tre giovaniIl genio irrequieto di Mattia Moreni in mostra al Museo San DomenicoMotori per auto a prezzi vantaggiosi ma è una truffaLaceno d’Oro 50, tornano le call per la comunità dei cinefili: giuria ...Cassano Irpino, spende banconote false alla Sagra della Castagna: ...Sant'Angelo dei Lombardi, tutto pronto per il Festival della ...Ariano Irpino, tenta di introdurre droga nel carcere durante i ...Lampedusa, Don Ciotti e il sindaco Mannino corrono insieme per la ...Leone: accogliere senza snaturarciPamela Genini uccisa da Gianluca Soncin, picchiata anche prima del ...Gennaro Sangiuliano capolista di Fdi in Campania, è tutto pronto. Ma ...Meghan Markle ricicla le scarpe personalizzate: perché sono un ...Vespa spazientito dall’avvocato Lovati: “Porta a Porta ...Testo e significato di Per te, Ernia racconta la lotta interiore tra ...Pronostico Burnley-Leeds: i padroni di casa non si sbloccanoPronostico Nottingham Forest-Chelsea: è già sulla graticolaPamela Genini, il dolore dell’ex compagno: “Era troppo buona e lui la ...Marinali (Acea): “L’arte e il cinema strumenti per educare i giovani ...Bertoja (regista): “Acqua, simbolo di vita e creatività ma anche di ...Sostenibilità al bivio: Green deal sotto attacco e strategie da ...McFIT e Kappa®: quando lo sport incontra lo stile. Una nuova stagione ...Lavoro e ricostruzione: nuove iniziative nei territori del cratere ...Stop al caldo in Italia, da questa data tirate fuori sciarpe e ...Che cosa vuol dire che l’economia mondiale sta spendendo più quanto ...Michell Hunziker: “Eros Ramazzotti? Con lui ho sbagliato, oggi mi ...Elodie, Leotta e Canalis: la cena "con le tende oscuranti". Tutti i ...Distratta dagli auricolari, rischia di essere travolta dal tram: ...Nestlé annuncia 16mila licenziamenti nei prossimi due anni: ..."Oggi la prof non è a scuola, lei è sempre puntuale". La trovano ...Agenti AI: mercato da 200 miliardi entro il 2034, boom anche in ItaliaManda un sms all’assistente sociale: “Voglio farla finita”. Parte la ...Droga al valico di Como Brogeda: arrestato l’ucraino che doveva “solo ...Gli spettacolari video degli ammaraggi di Super Heavy e Starship ...Incentivi auto 2025, finalmente la data: il 22 ottobre. Il video ...MotoGP, Marco Bezzecchi deve “pensare in grande” per diventare ...Ascolti tv, i dati del 15 ottobre 2025Sia, l’ex marito ha richiesto un’indennità mensile di 250mila dollari ...Intelligenza artificiale, “lascerà indietro chi non ha risorse e ...Anastasio annulla due date per mancanza di pubblico: “Mi dispiace, ma ...Liceo evacuato a Pescara per sostanza intossicante: malori. “Lacrime ...Femminicidio di Milano, interrogato Gianluca Soncin: ha ucciso Pamela ...Bergamo, in via San Tomaso de’ Calvi debutta il nuovo senso unico. E ...Gite scolastiche, la beffa dei tetti di spesa. I presidi: «Costretti ...Tentava di pagare con banconote false alla sagra: scatta la denunciaL’Alcione Milano sfida l’Inter U23, il presidente: «Un sogno che si ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Trofeo 5 Frantoi, la corsa di Valenzatico alla 46esima edizione

Trofeo 5 Frantoi, la corsa di Valenzatico alla 46esima edizione

Quarrata (Pistoia), 16 ottobre 2025 – Torna a colorare le strade e le colline di Valenzatico la sto... ► lanazione.it

"Meloni solo una cortigiana". Landini insulta la premier: Floris costretto a intervenire

"Meloni solo una cortigiana". Landini insulta la premier: Floris costretto a intervenire

Contro l’attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, vale tutto. Perfino gli insulti, gli att... ► ilgiornale.it

Mattarella alla Fao: "Inaccettabili sperequazioni e regresso del sistema multilaterale"

Mattarella alla Fao: "Inaccettabili sperequazioni e regresso del sistema multilaterale"

AGI - "Assistiamo a nuovi scenari di carestia, a inaccettabili sperequazioni e a un regresso di que... ► agi.it

Distratta dagli auricolari, rischia di essere travolta dal tram: donna salvata in extremis

Distratta dagli auricolari, rischia di essere travolta dal tram: donna salvata in extremis

Tragedia sfiorata per pochi istanti a Kayseri, in Turchia. Un agente di sicurezza ha tratto in sal... ► today.it

Che cosa vuol dire che l’economia mondiale sta spendendo più quanto guadagna?

Che cosa vuol dire che l’economia mondiale sta spendendo più quanto guadagna?

Secondo il Fmi, entro il 2029 il debito complessivo dei governi supererà ogni record dal dopoguerra,... ► wired.it

Sky Sport Motori Weekend (16 19 Ottobre) F1 Stati Uniti e MotoGP Australia (anche streaming NOW)

Sky Sport Motori Weekend (16 19 Ottobre) F1 Stati Uniti e MotoGP Australia (anche streaming NOW)

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, MotoG... ► digital-news.it

Rrahmani: «Noi difensori siamo soldati del mister. Quando guardo le partite da infortunato ho un’ansia terribile»

Rrahmani: «Noi difensori siamo soldati del mister. Quando guardo le partite da infortunato ho un’ansia terribile»

Il difensore del Napoli, Amir Rrahmani, ha rilasciato un’intervista a Cronache di Napoli. Le parole... ► ilnapolista.it

L

L'eccellenza della diagnostica veterinaria a Palermo: Sidilv e Izs Sicilia in prima linea per il XXIII congresso nazionale

Da oggi (15 ottobre) a venerdì 17, presso il Saracen Sands Hotel di Isola delle Femmine, si terrà ... ► palermotoday.it

Femminicidio di Milano, interrogato Gianluca Soncin: ha ucciso Pamela Genini con 24 coltellate

Femminicidio di Milano, interrogato Gianluca Soncin: ha ucciso Pamela Genini con 24 coltellate

Con l’arrivo nel carcere di San Vittore della pm Alessia Menegazzo e della procuratrice aggiunta Let... ► gazzettadelsud.it

“Castelnuovo scrive”: il primo salone del libro castelnovese

“Castelnuovo scrive”: il primo salone del libro castelnovese

Prima edizione di “Castelnuovo scrive”, salone del libro castelnovese, un’iniziativa culturale vol... ► veronasera.it

Droga al valico di Como Brogeda: arrestato l’ucraino che doveva “solo rinnovare il passaporto”

Droga al valico di Como Brogeda: arrestato l’ucraino che doveva “solo rinnovare il passaporto”

Como, 15 ottobre 2025 – È giunto al valico di Brogeda al volante di un’auto con targa tedesca. Gli ... ► ilgiorno.it

Ostia, 20enne accoltellato dopo una lite: è grave

Ostia, 20enne accoltellato dopo una lite: è grave

Ostia, 16 ottobre 2025 – E’ stato accoltellato al culmine di una lite tra più persone un ragazzo di ... ► ilfaroonline.it

Capocantiere perde il Rolex nel cemento e chiede risarcimento, il giudice dice no: “Non doveva indossarlo”

Capocantiere perde il Rolex nel cemento e chiede risarcimento, il giudice dice no: “Non doveva indossarlo”

Oltre al "danno" anche la beffa per un capocantiere che durante il supervisionamento di alcuni lavo... ► fanpage.it

L’Arma dei Carabinieri dona i numeri speciali della “Rassegna” alle biblioteche e agli archivi della provincia

L’Arma dei Carabinieri dona i numeri speciali della “Rassegna” alle biblioteche e agli archivi della provincia

Nell’ambito delle attività di promozione storico-culturale promosse dalla rivista Rassegna dell’Ar... ► agrigentonotizie.it

Furti negli appartamenti e nelle auto, Torricella (Pd): "Necessario un cambio di passo nella gestione della sicurezza pubblica"

Furti negli appartamenti e nelle auto, Torricella (Pd): "Necessario un cambio di passo nella gestione della sicurezza pubblica"

La crescente ondata di furti nelle abitazioni sta generando a San Salvo un clima di paura e insicu... ► chietitoday.it

Maxi sequestro di droga alla dogana di Como Brogeda

Maxi sequestro di droga alla dogana di Como Brogeda

Un ucraino in arrivo dalla Svizzera è stato fermato al valico di confine con 45 chili di hashish nas... ► ilgiorno.it

Grandi novità per la 17esima Stramontelupo, si corre domenica

Grandi novità per la 17esima Stramontelupo, si corre domenica

Montelupo Fiorentino, 16 ottobre 2025 – Domenica 19 ottobre torna con importanti novità la Stramont... ► lanazione.it

Pronostico Brighton Newcastle: la difesa fa la differenza

Pronostico Brighton Newcastle: la difesa fa la differenza

Brighton-Newcastle è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:0... ► ilveggente.it

Guardia di finanza, eseguiti due arresti ai valichi confinari

Guardia di finanza, eseguiti due arresti ai valichi confinari

Eseguiti, nei giorni scorsi, due arresti eseguiti dalla compagnia di Muggia della guardia di finan... ► triesteprima.it

A Città della Scienza, i Weekend di Luca Giordano: al via un nuovo progetto tra Arte, Scienza e Meraviglia

A Città della Scienza, i Weekend di Luca Giordano: al via un nuovo progetto tra Arte, Scienza e Meraviglia

Città della Scienza si prepara a lanciare un nuovo, affascinante percorso di scoperta che intrecci... ► napolitoday.it

Pronostico Burnley Leeds: i padroni di casa non si sbloccano

Pronostico Burnley Leeds: i padroni di casa non si sbloccano

Burnley-Leeds è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: di... ► ilveggente.it

Al Ghetto di Roma il ricordo della deportazione del 1943

Al Ghetto di Roma il ricordo della deportazione del 1943

AGI - Si è svolta questa mattina, a Largo 16 Ottobre, la cerimonia di commemorazione del rastrellame... ► agi.it

Città della Scienza lancia i weekend di Luca Giordano: un progetto tra arte e innovazione

Città della Scienza lancia i weekend di Luca Giordano: un progetto tra arte e innovazione

Città della Scienza si prepara a lanciare un nuovo percorso di scoperta “che intreccia – si legge i... ► ildenaro.it

L’Alcione Milano sfida l’Inter U23, il presidente: «Un sogno che si avversa. Sul futuro…»

L’Alcione Milano sfida l’Inter U23, il presidente: «Un sogno che si avversa. Sul futuro…»

Il presidente dell’Alcione Milano ai microfoni di ‘Tuttosport’ ha espresso tutta l’emozione di anda... ► calcionews24.com

Teatro Impiria in scena al Modus con "L’aquila a due teste" di Jean Cocteau

Teatro Impiria in scena al Modus con "L’aquila a due teste" di Jean Cocteau

Teatro Impiria porta in scena la sua ultima produzione teatrale che ha debuttato nella primavera d... ► veronasera.it

Salerno, espulso cittadino marocchino: la Polizia esegue il rimpatrio

Salerno, espulso cittadino marocchino: la Polizia esegue il rimpatrio

Un cittadino marocchino è stato espulso dal territorio nazionale perché privo dei requisiti per pe... ► salernotoday.it

"Ancora aumenti ma servizi sempre più inadeguati": Carrieri (Lega) all

"Ancora aumenti ma servizi sempre più inadeguati": Carrieri (Lega) all'attacco sulla Tari

"Arrivate o in arrivo nelle case dei Baresi le bollette TARI del 2025. La tassa rifiuti che il Com... ► baritoday.it

"Concreto pericolo per la salute", il Comune dispone la chiusura immediata del liceo Marconi

"Concreto pericolo per la salute", il Comune dispone la chiusura immediata del liceo Marconi

Il Comune dispone la "chiusura immediata e temporanea del Liceo Statale 'Guglielmo Marconi' per l’... ► ilpescara.it

Zirkzee insoddisfatto al Manchester United: occasione in Italia dopo il no in estate? (Romano)

Zirkzee insoddisfatto al Manchester United: occasione in Italia dopo il no in estate? (Romano)

Zirkzee in estate ha fatto muro al Napoli e ad altri club. Probabilmente ora potrebbe pentirsi dell... ► ilnapolista.it

Spaccio e rapine, i carabinieri arrestano tre giovani

Spaccio e rapine, i carabinieri arrestano tre giovani

È di tre giovani arrestati il bilancio dei controlli dei carabinieri nei giorni scorsi. I tre, tut... ► genovatoday.it

Faraoni ricorda il suo esordio in Champions con l’Inter: «Mi tremavano le gambe, lì c’erano campioni e io non lo ero. Ho un solo rimpianto»

Faraoni ricorda il suo esordio in Champions con l’Inter: «Mi tremavano le gambe, lì c’erano campioni e io non lo ero. Ho un solo rimpianto»

di Redazione Inter News 24Faraoni ricorda il suo esordio in Champions con l’Inter: «Mi tremavano le ... ► internews24.com

Fabio Limonta, morto improvvisamente a 63 anni il veterinario di Monterosi

Fabio Limonta, morto improvvisamente a 63 anni il veterinario di Monterosi

È morto Fabio Limonta, veterinario di Monterosi. Conosciuto, apprezzato e stimato non solo in paes... ► viterbotoday.it

Al Marconi scatta il protocollo per le maxi emergenze, allestito Posto medico avanzato

Al Marconi scatta il protocollo per le maxi emergenze, allestito Posto medico avanzato

La Asl di Pescara ha attivato il protocollo per le maxi emergenze per gestire la delicata situazio... ► ilpescara.it

Il genio irrequieto di Mattia Moreni in mostra al Museo San Domenico

Il genio irrequieto di Mattia Moreni in mostra al Museo San Domenico

Dopo il grande successo della mostra inaugurale a Bagnacavallo, il progetto “Mattia Moreni. Dalla ... ► forlitoday.it

Paolini, doppio colpo: travolge Kudermetova, le Finals sempre più vicine

Paolini, doppio colpo: travolge Kudermetova, le Finals sempre più vicine

All'esordio nel torneo di Ningbo Jasmine vince 6-2 7-5 e vola ai quarti dove troverà Bencic. Il succ... ► gazzetta.it

Continuano le ricerche della signora Giuseppina, 67 anni. E’ malata ed ha bisogno di assistenza. L’appello della famiglia ai cittadini del Lazio

Continuano le ricerche della signora Giuseppina, 67 anni. E’ malata ed ha bisogno di assistenza. L’appello della famiglia ai cittadini del Lazio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Giuseppina Giuliano, originaria di Pachino (Siracusa), compirà 67 anni... ► dayitalianews.com

Ora la Fiera decolla nello spazio con Bex, debutta un nuovo evento dedicato alla space economy

Ora la Fiera decolla nello spazio con Bex, debutta un nuovo evento dedicato alla space economy

Sono numerosissime le tecnologie nate proprio per un utilizzo nell’aerospazio e oggi di impiego co... ► riminitoday.it

Sciopero nazionale dei servizi ambientali: si fermano anche i lavoratori modenesi

Sciopero nazionale dei servizi ambientali: si fermano anche i lavoratori modenesi

Sciopero nazionale degli addetti dei servizi di igiene ambientale venerdì 17 ottobre proclamato da... ► modenatoday.it

Una via per le vittime della Palestina nel municipio bassa Valbisagno

Una via per le vittime della Palestina nel municipio bassa Valbisagno

Il municipio bassa Valbisagno ha approvato una mozione che prevede l’esposizione pubblica della ba... ► genovatoday.it

Laceno d’Oro 50, tornano le call per la comunità dei cinefili: giuria popolare e volontari cercasi

Laceno d’Oro 50, tornano le call per la comunità dei cinefili: giuria popolare e volontari cercasi

Anche per la cinquantesima edizione il Laceno d’Oro International Film Festival, in programma ad A... ► avellinotoday.it

A Proceno due concerti di musica classica nel palazzo Guido Ascanio Sforza

A Proceno due concerti di musica classica nel palazzo Guido Ascanio Sforza

La prima edizione del Proceno musica festival è all'insegna della musica classica. Due sono gli ap... ► viterbotoday.it

Bertoja (regista): “Acqua, simbolo di vita e creatività ma anche di responsabilità”

Bertoja (regista): “Acqua, simbolo di vita e creatività ma anche di responsabilità”

“Ne “La Nascita di Venere” di Botticelli l’acqua è creatrice di vita, simbolo di creatività e di ar... ► ildifforme.it

FAO, World Food Forum: strade chiuse e viabilità a Roma

FAO, World Food Forum: strade chiuse e viabilità a Roma

Roma, 16 ottobre 2025 – Giornata intensa a Roma, tra appuntamenti internazionali, controlli straord... ► ilfaroonline.it

"Tajani spinga su nomina presidente dell

"Tajani spinga su nomina presidente dell'authority portuale di Trieste"

"Nuovamente il vicepremier Tajani ha ripetuto nell'aula del Senato che il porto di Trieste può ave... ► triesteprima.it

Estrazione Million Day di oggi, 16 ottobre 2025: i numeri vincenti di giovedì

Estrazione Million Day di oggi, 16 ottobre 2025: i numeri vincenti di giovedì

Estrazione Million Day oggi giovedì 16 ottobre 2025: i numeri vincenti in diretta live Oggi, gioved... ► tpi.it

Nestlé annuncia 16mila licenziamenti nei prossimi due anni: "Decisione difficile, ma dobbiamo cambiare"

Nestlé annuncia 16mila licenziamenti nei prossimi due anni: "Decisione difficile, ma dobbiamo cambiare"

Nestlé licenzierà 16mila persone nei prossimi due anni. Philipp Navratil, l'amministratore delegat... ► today.it

Sulle tracce del Romanino: un festival tra l’arte e i territori di Bergamo e Brescia

Sulle tracce del Romanino: un festival tra l’arte e i territori di Bergamo e Brescia

Il 18 ottobre prenderà il via il festival diffuso «La Via del Romanino» che toccherà i Comuni di Pis... ► ecodibergamo.it

Sant

Sant'Angelo dei Lombardi, tutto pronto per il Festival della Prevenzione medica

Il Rotary Club Sant'Angelo dei Lombardi, Hirpinia, Goleto, con il patrocinio del Comune di Sant'An... ► avellinotoday.it

Michell Hunziker: “Eros Ramazzotti? Con lui ho sbagliato, oggi mi comporterei diversamente”

Michell Hunziker: “Eros Ramazzotti? Con lui ho sbagliato, oggi mi comporterei diversamente”

Michelle Hunziker, conduttrice, imprenditrice, mamma e nonna, si racconta in un’intervista al “Cor... ► perizona.it

Jasmine Paolini valica l’ostacolo Kurdermetova e accede ai quarti a Ningbo: Finals sempre più vicine!

Jasmine Paolini valica l’ostacolo Kurdermetova e accede ai quarti a Ningbo: Finals sempre più vicine!

Jasmine Paolini si presenta in grande stile al WTA 500 di Ningbo. Battendo per 6-2 7-5 la russa Ver... ► oasport.it

Giallo nella Lazio Femminile, Nicole Vernis è irreperibile da una settimana e il procuratore accusa la società

Giallo nella Lazio Femminile, Nicole Vernis è irreperibile da una settimana e il procuratore accusa la società

Il caso di Nicole Vernis alla Lazio Women si è trasformato in una vicenda dai contorni sempre più c... ► cultweb.it

The Deep Dark: un inquietante horror ambientato nelle viscere della Terra – Recensione

The Deep Dark: un inquietante horror ambientato nelle viscere della Terra – Recensione

Francia settentrionale, 1956. Amir, un giovane lavoratore marocchino alla ricerca di fortuna, accet... ► superguidatv.it

Premio Giuseppe Taliercio alle migliori tesi sul management: candidature fino al 31 ottobre

Premio Giuseppe Taliercio alle migliori tesi sul management: candidature fino al 31 ottobre

Fondirigenti rinnova il suo “impegno nella ricerca sui temi della cultura manageriale d’impresa, de... ► ildenaro.it

Regionali, Cirielli a De Luca: "Dove sono finiti i fondi Fesr?"

Regionali, Cirielli a De Luca: "Dove sono finiti i fondi Fesr?"

"L'incapacità di chi ha governato la Campania è visibile a tutti: dei Fondi Fesr 2021-27 approvati... ► salernotoday.it

Bimba investita accidentalmente dall’auto della madre: è in prognosi riservata

Bimba investita accidentalmente dall’auto della madre: è in prognosi riservata

Drammatico incidente nella serata di mercoledì a San Salvo dove una bimba di due anni è stata inve... ► chietitoday.it

MotoGP, Marco Bezzecchi deve “pensare in grande” per diventare “grande” davvero!

MotoGP, Marco Bezzecchi deve “pensare in grande” per diventare “grande” davvero!

Alle prime luci dell’alba di domenica 5 ottobre, c’era chi si chiedeva se Marco Bezzecchi potesse e... ► oasport.it

Anastasio annulla due date per mancanza di pubblico: “Mi dispiace, ma il tour va avanti"

Anastasio annulla due date per mancanza di pubblico: “Mi dispiace, ma il tour va avanti"

Anastasio, il rapper e cantautore diventato famoso grazie alla vittoria a X Factor nel 2018, ha ann... ► quotidiano.net

Presentazione della raccolta poetica “Tra cielo e terra” di Mario D’Angelo

Presentazione della raccolta poetica “Tra cielo e terra” di Mario D’Angelo

L'Università delle Tre Età di Chieti presenta la nuova raccolta poetica del prof. Mario D’Angelo, ... ► chietitoday.it

Liceo evacuato a Pescara per sostanza intossicante: malori. “Lacrime agli occhi, abbiamo avuto paura”

Liceo evacuato a Pescara per sostanza intossicante: malori. “Lacrime agli occhi, abbiamo avuto paura”

Pescara, 16 ottobre 2025 - Momenti di paura questa mattina al liceo statale "Marconi" di Pescara. P... ► quotidiano.net

Gennaro Sangiuliano capolista di Fdi in Campania, è tutto pronto. Ma il suo obiettivo è un altro

Gennaro Sangiuliano capolista di Fdi in Campania, è tutto pronto. Ma il suo obiettivo è un altro

Gennaro Sangiuliano presenterà la candidatura alle Elezioni in Campania con il suo ex collega di go... ► fanpage.it

Vlahovic Juventus, quale futuro per il centravanti serbo? Rinnovo, addio a stagione in corso o a parametro zero: si va verso questo scenario

Vlahovic Juventus, quale futuro per il centravanti serbo? Rinnovo, addio a stagione in corso o a parametro zero: si va verso questo scenario

di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, Tuttosport svela la strategia: nessuna cessione a gennaio,... ► juventusnews24.com

Teatro Vertigo, sabato 18 ottobre lo spettacolo "Appesi a un filo"

Teatro Vertigo, sabato 18 ottobre lo spettacolo "Appesi a un filo"

Dopo il grande successo della scorsa stagione, torna a grande richiesta sabato 18 ottobre alle 21 ... ► livornotoday.it