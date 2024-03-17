Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Manda un sms all’assistente sociale: “Voglio farla finita”. Parte la chiamata al 112, lo trovano che cammina ... ilgiorno.it
Black Phone 2, recensione: non solo un sequel, ma una dichiarata e spaventosa ghost story movieplayer.it
Motorini elettrici ed e-bike, sequestri e multe nel Napoletano anteprima24.it
Liceo evacuato a Pescara per sostanza intossicante: malori. “Lacrime agli occhi, abbiamo avuto paura” quotidiano.net
Zirkzee insoddisfatto al Manchester United: occasione in Italia dopo il no in estate? (Romano) ilnapolista.it
Paletto di ferro contro pullman di turisti americani, autista ferito. Paura sulla A1 lanazione.it
Trofeo 5 Frantoi, la corsa di Valenzatico alla 46esima edizione
Quarrata (Pistoia), 16 ottobre 2025 – Torna a colorare le strade e le colline di Valenzatico la sto... ► lanazione.it
"Meloni solo una cortigiana". Landini insulta la premier: Floris costretto a intervenire
Contro l’attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, vale tutto. Perfino gli insulti, gli att... ► ilgiornale.it
Mattarella alla Fao: "Inaccettabili sperequazioni e regresso del sistema multilaterale"
AGI - "Assistiamo a nuovi scenari di carestia, a inaccettabili sperequazioni e a un regresso di que... ► agi.it
Distratta dagli auricolari, rischia di essere travolta dal tram: donna salvata in extremis
Tragedia sfiorata per pochi istanti a Kayseri, in Turchia. Un agente di sicurezza ha tratto in sal... ► today.it
Che cosa vuol dire che l’economia mondiale sta spendendo più quanto guadagna?
Secondo il Fmi, entro il 2029 il debito complessivo dei governi supererà ogni record dal dopoguerra,... ► wired.it
Sky Sport Motori Weekend (16 19 Ottobre) F1 Stati Uniti e MotoGP Australia (anche streaming NOW)
In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, MotoG... ► digital-news.it
Rrahmani: «Noi difensori siamo soldati del mister. Quando guardo le partite da infortunato ho un’ansia terribile»
Il difensore del Napoli, Amir Rrahmani, ha rilasciato un’intervista a Cronache di Napoli. Le parole... ► ilnapolista.it
L'eccellenza della diagnostica veterinaria a Palermo: Sidilv e Izs Sicilia in prima linea per il XXIII congresso nazionale
Da oggi (15 ottobre) a venerdì 17, presso il Saracen Sands Hotel di Isola delle Femmine, si terrà ... ► palermotoday.it
Femminicidio di Milano, interrogato Gianluca Soncin: ha ucciso Pamela Genini con 24 coltellate
Con l’arrivo nel carcere di San Vittore della pm Alessia Menegazzo e della procuratrice aggiunta Let... ► gazzettadelsud.it
“Castelnuovo scrive”: il primo salone del libro castelnovese
Prima edizione di “Castelnuovo scrive”, salone del libro castelnovese, un’iniziativa culturale vol... ► veronasera.it
Droga al valico di Como Brogeda: arrestato l’ucraino che doveva “solo rinnovare il passaporto”
Como, 15 ottobre 2025 – È giunto al valico di Brogeda al volante di un’auto con targa tedesca. Gli ... ► ilgiorno.it
Ostia, 20enne accoltellato dopo una lite: è grave
Ostia, 16 ottobre 2025 – E’ stato accoltellato al culmine di una lite tra più persone un ragazzo di ... ► ilfaroonline.it
Capocantiere perde il Rolex nel cemento e chiede risarcimento, il giudice dice no: “Non doveva indossarlo”
Oltre al "danno" anche la beffa per un capocantiere che durante il supervisionamento di alcuni lavo... ► fanpage.it
L’Arma dei Carabinieri dona i numeri speciali della “Rassegna” alle biblioteche e agli archivi della provincia
Nell’ambito delle attività di promozione storico-culturale promosse dalla rivista Rassegna dell’Ar... ► agrigentonotizie.it
Furti negli appartamenti e nelle auto, Torricella (Pd): "Necessario un cambio di passo nella gestione della sicurezza pubblica"
La crescente ondata di furti nelle abitazioni sta generando a San Salvo un clima di paura e insicu... ► chietitoday.it
Maxi sequestro di droga alla dogana di Como Brogeda
Un ucraino in arrivo dalla Svizzera è stato fermato al valico di confine con 45 chili di hashish nas... ► ilgiorno.it
Grandi novità per la 17esima Stramontelupo, si corre domenica
Montelupo Fiorentino, 16 ottobre 2025 – Domenica 19 ottobre torna con importanti novità la Stramont... ► lanazione.it
Pronostico Brighton Newcastle: la difesa fa la differenza
Brighton-Newcastle è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:0... ► ilveggente.it
Guardia di finanza, eseguiti due arresti ai valichi confinari
Eseguiti, nei giorni scorsi, due arresti eseguiti dalla compagnia di Muggia della guardia di finan... ► triesteprima.it
A Città della Scienza, i Weekend di Luca Giordano: al via un nuovo progetto tra Arte, Scienza e Meraviglia
Città della Scienza si prepara a lanciare un nuovo, affascinante percorso di scoperta che intrecci... ► napolitoday.it
Pronostico Burnley Leeds: i padroni di casa non si sbloccano
Burnley-Leeds è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: di... ► ilveggente.it
Al Ghetto di Roma il ricordo della deportazione del 1943
AGI - Si è svolta questa mattina, a Largo 16 Ottobre, la cerimonia di commemorazione del rastrellame... ► agi.it
Città della Scienza lancia i weekend di Luca Giordano: un progetto tra arte e innovazione
Città della Scienza si prepara a lanciare un nuovo percorso di scoperta “che intreccia – si legge i... ► ildenaro.it
L’Alcione Milano sfida l’Inter U23, il presidente: «Un sogno che si avversa. Sul futuro…»
Il presidente dell’Alcione Milano ai microfoni di ‘Tuttosport’ ha espresso tutta l’emozione di anda... ► calcionews24.com
Teatro Impiria in scena al Modus con "L’aquila a due teste" di Jean Cocteau
Teatro Impiria porta in scena la sua ultima produzione teatrale che ha debuttato nella primavera d... ► veronasera.it
Salerno, espulso cittadino marocchino: la Polizia esegue il rimpatrio
Un cittadino marocchino è stato espulso dal territorio nazionale perché privo dei requisiti per pe... ► salernotoday.it
"Ancora aumenti ma servizi sempre più inadeguati": Carrieri (Lega) all'attacco sulla Tari
"Arrivate o in arrivo nelle case dei Baresi le bollette TARI del 2025. La tassa rifiuti che il Com... ► baritoday.it
"Concreto pericolo per la salute", il Comune dispone la chiusura immediata del liceo Marconi
Il Comune dispone la "chiusura immediata e temporanea del Liceo Statale 'Guglielmo Marconi' per l’... ► ilpescara.it
Zirkzee insoddisfatto al Manchester United: occasione in Italia dopo il no in estate? (Romano)
Zirkzee in estate ha fatto muro al Napoli e ad altri club. Probabilmente ora potrebbe pentirsi dell... ► ilnapolista.it
Spaccio e rapine, i carabinieri arrestano tre giovani
È di tre giovani arrestati il bilancio dei controlli dei carabinieri nei giorni scorsi. I tre, tut... ► genovatoday.it
Faraoni ricorda il suo esordio in Champions con l’Inter: «Mi tremavano le gambe, lì c’erano campioni e io non lo ero. Ho un solo rimpianto»
di Redazione Inter News 24Faraoni ricorda il suo esordio in Champions con l’Inter: «Mi tremavano le ... ► internews24.com
Fabio Limonta, morto improvvisamente a 63 anni il veterinario di Monterosi
È morto Fabio Limonta, veterinario di Monterosi. Conosciuto, apprezzato e stimato non solo in paes... ► viterbotoday.it
Al Marconi scatta il protocollo per le maxi emergenze, allestito Posto medico avanzato
La Asl di Pescara ha attivato il protocollo per le maxi emergenze per gestire la delicata situazio... ► ilpescara.it
Il genio irrequieto di Mattia Moreni in mostra al Museo San Domenico
Dopo il grande successo della mostra inaugurale a Bagnacavallo, il progetto “Mattia Moreni. Dalla ... ► forlitoday.it
Paolini, doppio colpo: travolge Kudermetova, le Finals sempre più vicine
All'esordio nel torneo di Ningbo Jasmine vince 6-2 7-5 e vola ai quarti dove troverà Bencic. Il succ... ► gazzetta.it
Continuano le ricerche della signora Giuseppina, 67 anni. E’ malata ed ha bisogno di assistenza. L’appello della famiglia ai cittadini del Lazio
ABBONATI A DAYITALIANEWS Giuseppina Giuliano, originaria di Pachino (Siracusa), compirà 67 anni... ► dayitalianews.com
Ora la Fiera decolla nello spazio con Bex, debutta un nuovo evento dedicato alla space economy
Sono numerosissime le tecnologie nate proprio per un utilizzo nell’aerospazio e oggi di impiego co... ► riminitoday.it
Sciopero nazionale dei servizi ambientali: si fermano anche i lavoratori modenesi
Sciopero nazionale degli addetti dei servizi di igiene ambientale venerdì 17 ottobre proclamato da... ► modenatoday.it
Una via per le vittime della Palestina nel municipio bassa Valbisagno
Il municipio bassa Valbisagno ha approvato una mozione che prevede l’esposizione pubblica della ba... ► genovatoday.it
Laceno d’Oro 50, tornano le call per la comunità dei cinefili: giuria popolare e volontari cercasi
Anche per la cinquantesima edizione il Laceno d’Oro International Film Festival, in programma ad A... ► avellinotoday.it
A Proceno due concerti di musica classica nel palazzo Guido Ascanio Sforza
La prima edizione del Proceno musica festival è all'insegna della musica classica. Due sono gli ap... ► viterbotoday.it
Bertoja (regista): “Acqua, simbolo di vita e creatività ma anche di responsabilità”
“Ne “La Nascita di Venere” di Botticelli l’acqua è creatrice di vita, simbolo di creatività e di ar... ► ildifforme.it
FAO, World Food Forum: strade chiuse e viabilità a Roma
Roma, 16 ottobre 2025 – Giornata intensa a Roma, tra appuntamenti internazionali, controlli straord... ► ilfaroonline.it
"Tajani spinga su nomina presidente dell'authority portuale di Trieste"
"Nuovamente il vicepremier Tajani ha ripetuto nell'aula del Senato che il porto di Trieste può ave... ► triesteprima.it
Estrazione Million Day di oggi, 16 ottobre 2025: i numeri vincenti di giovedì
Estrazione Million Day oggi giovedì 16 ottobre 2025: i numeri vincenti in diretta live Oggi, gioved... ► tpi.it
Nestlé annuncia 16mila licenziamenti nei prossimi due anni: "Decisione difficile, ma dobbiamo cambiare"
Nestlé licenzierà 16mila persone nei prossimi due anni. Philipp Navratil, l'amministratore delegat... ► today.it
Sulle tracce del Romanino: un festival tra l’arte e i territori di Bergamo e Brescia
Il 18 ottobre prenderà il via il festival diffuso «La Via del Romanino» che toccherà i Comuni di Pis... ► ecodibergamo.it
Sant'Angelo dei Lombardi, tutto pronto per il Festival della Prevenzione medica
Il Rotary Club Sant'Angelo dei Lombardi, Hirpinia, Goleto, con il patrocinio del Comune di Sant'An... ► avellinotoday.it
Michell Hunziker: “Eros Ramazzotti? Con lui ho sbagliato, oggi mi comporterei diversamente”
Michelle Hunziker, conduttrice, imprenditrice, mamma e nonna, si racconta in un’intervista al “Cor... ► perizona.it
Jasmine Paolini valica l’ostacolo Kurdermetova e accede ai quarti a Ningbo: Finals sempre più vicine!
Jasmine Paolini si presenta in grande stile al WTA 500 di Ningbo. Battendo per 6-2 7-5 la russa Ver... ► oasport.it
Giallo nella Lazio Femminile, Nicole Vernis è irreperibile da una settimana e il procuratore accusa la società
Il caso di Nicole Vernis alla Lazio Women si è trasformato in una vicenda dai contorni sempre più c... ► cultweb.it
The Deep Dark: un inquietante horror ambientato nelle viscere della Terra – Recensione
Francia settentrionale, 1956. Amir, un giovane lavoratore marocchino alla ricerca di fortuna, accet... ► superguidatv.it
Premio Giuseppe Taliercio alle migliori tesi sul management: candidature fino al 31 ottobre
Fondirigenti rinnova il suo “impegno nella ricerca sui temi della cultura manageriale d’impresa, de... ► ildenaro.it
Regionali, Cirielli a De Luca: "Dove sono finiti i fondi Fesr?"
"L'incapacità di chi ha governato la Campania è visibile a tutti: dei Fondi Fesr 2021-27 approvati... ► salernotoday.it
Bimba investita accidentalmente dall’auto della madre: è in prognosi riservata
Drammatico incidente nella serata di mercoledì a San Salvo dove una bimba di due anni è stata inve... ► chietitoday.it
MotoGP, Marco Bezzecchi deve “pensare in grande” per diventare “grande” davvero!
Alle prime luci dell’alba di domenica 5 ottobre, c’era chi si chiedeva se Marco Bezzecchi potesse e... ► oasport.it
Anastasio annulla due date per mancanza di pubblico: “Mi dispiace, ma il tour va avanti"
Anastasio, il rapper e cantautore diventato famoso grazie alla vittoria a X Factor nel 2018, ha ann... ► quotidiano.net
Presentazione della raccolta poetica “Tra cielo e terra” di Mario D’Angelo
L'Università delle Tre Età di Chieti presenta la nuova raccolta poetica del prof. Mario D’Angelo, ... ► chietitoday.it
Liceo evacuato a Pescara per sostanza intossicante: malori. “Lacrime agli occhi, abbiamo avuto paura”
Pescara, 16 ottobre 2025 - Momenti di paura questa mattina al liceo statale "Marconi" di Pescara. P... ► quotidiano.net
Gennaro Sangiuliano capolista di Fdi in Campania, è tutto pronto. Ma il suo obiettivo è un altro
Gennaro Sangiuliano presenterà la candidatura alle Elezioni in Campania con il suo ex collega di go... ► fanpage.it
Vlahovic Juventus, quale futuro per il centravanti serbo? Rinnovo, addio a stagione in corso o a parametro zero: si va verso questo scenario
di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, Tuttosport svela la strategia: nessuna cessione a gennaio,... ► juventusnews24.com
Teatro Vertigo, sabato 18 ottobre lo spettacolo "Appesi a un filo"
Dopo il grande successo della scorsa stagione, torna a grande richiesta sabato 18 ottobre alle 21 ... ► livornotoday.it