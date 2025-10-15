I Boston Celtics invitano i giornalisti a giocare una partita | il risultato è imbarazzante
Una sfida insolita rispetto a quelle che si vedono sul parquet. Il team di preparatori dei Boston Celtics ha affrontato una squadra composta da giornalisti e reporter. L'esito era scontato ancora prima di giocare, ma il risultato è stato netto per il quintetto dei media. 🔗 Leggi su Fanpage.it
