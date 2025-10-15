Medaglia del presidente della Repubblica al Macerata Humanities Festival, a conferma del suo ruolo nel promuovere dialogo, cultura e confronto tra generazioni. Oggi incontri, mostre, workshop e spettacoli animeranno la città, tra cui gli interventi di Gino Cecchettin e della musicista Elena Mil, vincitrice di Musicultura 2025, questa sera al teatro della Filarmonica. Al Casb – sala Sbriccoli, fino a domani, spazio alla fiera "Books UP! – I libri delle University Press". Dalle 12 la mostra "Scrittori in dialogo", che racconta i traduttori come mediatori culturali; poi "La forza del dialogo. Percorsi di lettura", bibliografia interdisciplinare sul confronto tra linguistica, pedagogia, filosofia, storia, diritto, economia e scienze sociali, e l’Expo Libri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Humanities", oggi Cecchettin in Filarmonica