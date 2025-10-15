House music maxi evento degli Angels of Love in memoria dell’artista Ron Carroll

"L'improvvisa e prematura scomparsa di Ron Carroll, dj di fama mondiale e voce di alcune hit di Bob Sinclair, ci ha motivati ad organizzare un evento in suo onore” spiegano gli Angels of Love, che annunciano un appuntamento imperdibile per gli appassionati dell’house music. Domenica 19 ottobre. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

SABATO 18 Ottobre GROOVE - House music all night long - facebook.com Vai su Facebook

House music, maxi evento degli Angels of Love in memoria dell’artista Ron Carroll - "L'improvvisa e prematura scomparsa di Ron Carroll, dj di fama mondiale e voce di alcune hit di Bob Sinclair, ci ha motivati ad organizzare un evento in suo onore” spiegano gli Angels of Love, che ann ... Segnala napolitoday.it

Al Rama Beach evento in memoria del DJ Frankie Knuckles: il padre dell'house music - 00 del mattino, al Rama Beach Via di Varcaturo, si terrà l’evento dedicato al “Padrino della House Music” Frankie Knuckles. ilmattino.it scrive