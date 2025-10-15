House music al via maxi evento degli Angels of Love in memoria dell’artista Ron Carroll

Tempo di lettura: 2 minuti “L’improvvisa e prematura scomparsa di Ron Carroll, dj di fama mondiale e voce di alcune hit di Bob Sinclair, ci ha motivati ad organizzare un evento in suo onore” spiegano gli Angels of Love, che annunciano un appuntamento imperdibile per gli appassionati dell’house music. Domenica 19 ottobre, sul palco del Rama Beach si alterneranno alcuni dei Dj e vocalist più apprezzati al mondo, come Mike Dunn, leggenda della house music di Chicago, celebre per aver firmato produzioni internazionali, collaborando con artisti di rilievo come Syleena Johnson, Byron Stingley, Mina Jackson. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

