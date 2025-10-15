Hotel ristrutturati e destinati in parte a condominio | via in Regione dell' esame delle nuove norme
È iniziato l’esame che porterà alla modifica dei regolamenti regionali per poter aprire, anche nel Lazio, i condhotel. Parliamo di una nuova forma di struttura ricettiva ibrida che unisce appartamenti privati con le classiche stanze d'albergo.Cosa sono i condhotelIn Italia esistono ormai dal 2018. 🔗 Leggi su Romatoday.it
