Hotel ristrutturati e destinati in parte a condominio | via in Regione dell' esame delle nuove norme

Romatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziato l’esame che porterà alla modifica dei regolamenti regionali per poter aprire, anche nel Lazio, i condhotel. Parliamo di una nuova forma di struttura ricettiva ibrida che unisce appartamenti privati con le classiche stanze d'albergo.Cosa sono i condhotelIn Italia esistono ormai dal 2018. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

hotel ristrutturati destinati parteHotel ristrutturati e destinati (in parte) a condominio: via in Regione dell'esame delle nuove norme - È iniziato l’esame che porterà alla modifica dei regolamenti regionali per poter aprire, anche nel Lazio, i condhotel. romatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Hotel Ristrutturati Destinati Parte