Hojlund i 468 motivi per cui vale già più di Lautaro | il Napoli se lo gode
L’impatto devastante di Hojlund con 4 gol in meno di 500 minuti: il Napoli già può pensare ad una plusvalenza record Partiamo subito con un piccolo spoiler: in nessun caso ci permetteremo di elencare 468 motivi. Neppure per motivare un’eventuale scoperta di un nuovo bosone di Higgs. 468 sono i minuti disputati da Hojlund con la maglia del Napoli. Ed in questi 468 minuti ha mostrato qualcosa di clamorosamente inatteso. Perché mettere in discussione le qualità viste già l’Atalanta era sciocco. Le performance, però, post oblio al Manchester United sono ben oltre le aspettative. Non solo i quattro gol: Conte gongola Non ci sono solo i quattro volte segnati tra campionato e Champions League. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
