Hockey Una vittoria e un ko nel fine settimana dell’Hockey Bondeno

Nello scorso weekend l’ HC Bondeno è sceso in campo per ben 2 volte: il sabato al Giatti contro il Città del Tricolore e la domenica a Mori (Tn) dove ha incrociato i bastoni contro la formazione dell’ Adige. La sfida di sabato, giocata davanti al folto pubblico bondenese, ha visto i padroni di casa avere la meglio per 1-0 grazie alla rete di Lago su corner corto. Dal punto di vista delle occasioni create l’HC Bondeno ha dominato, ma complice l’ottima prova del portiere avversario e una mancanza di cinismo il risultato è rimasto in bilico fino all’ultimo nonostante i rischi corsi dalla difesa siano stati pressoché inesistenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

